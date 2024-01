Pazienti psichici. Il Pur entra in funzione

VOLTERRA

Entra in funzione il Pur, ovvero il punto unico regionale per il coordinamento e la gestione di pazienti con problemi psichici su cui gravano misure di sicurezza. L’insediamento è avvenuto nei giorni scorsi negli uffici dell’assessorato al diritto alla salute, in un primo incontro alla presenza dell’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini insieme ai direttori del dipartimento salute mentale e dei servizi sociali delle Asl e i direttori delle Rems di Volterra e Empoli. Il coordinamento è stato affidato ad Alessandro Sergi, direttore dello staff della direzione sanitaria dell’azienda Usl Toscana Centro. Il gruppo di coordinamento del Pur si occuperà della verifica e del monitoraggio dello stato della presa in carico di persone sottoposte a misure di sicurezza, gestendo le assegnazioni all’interno della Rems con un occhio attento sulle liste d’attesa, un problema piuttosto annoso. Tra i compiti, c’è anche la definizione dei criteri di presa in carico da parte dei servizi territoriali per la salute mentale e le dipendenze, la promozione e la costruzione di protocolli tra i servizi sanitari e le autorità giudiziarie, la definizione di strumenti di monitoraggio e gestione informatizzata delle misure di sicurezza detentive e non detentive sul territorio applicate nella Regione, il monitoraggio dei percorsi di reinserimento sociale di persone uscite dal percorso all’interno delle Rems. "L’insediamento del Pur rafforza l’intervento pubblico nell’ambito della salute mentale, con l’obiettivo di migliorare la presa in carico e la cura dei pazienti sottoposti a misure di sicurezza – commentano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini - La presenza di un’equipe multidisciplinare permetterà diagnosi e progettazione di percorsi assistenziali più adeguati".