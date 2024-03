Paura per una fuga di gas. Evacuate alcune aziende

SANTA CROCE

Paura, ieri mattina, nella zona industriale di Santa Croce per una fuga gas causata da una perdita improvvisa nella rete del metano. Il forte odore di gas è stato avvertito nella zona di via Emilia Romagna e dalle aziende circostanti è stato richiesto immediatamente l’intervento dei vigili del fuoco. La squadra è arrivata dal distaccamento di Castelfranco. Il personale dei pompieri ha individuato la perdita del gas di rete proveniente da sotto la sede stradale "inducendo il responsabile delle operazioni di soccorso a intraprendere immediatamente le operazioni di messa in sicurezza dell’area mediante l’allontanamento delle persone in un raggio di duecento metri così come l’interruzione della fornitura elettrica a tutte le attività nelle vicinanze del rilascio, che probabilmente è stato causato dalla rottura di una tubazione di media pressione". L’evacuazione si è protratta per un paio d’ore. Tra le 11 e le 13. Nel pomeriggio le aziende hanno potuto ricominciare regolarmente a lavorare. Sul posto sono intervenuti anche tecnici di Toscana Energia, Enel e polizia municipale.