Paura in pieno centro, auto si ribalta

Un incidente anomalo e molto spettacolare è avvenuto ieri mattina in pieno centro. Per fortuna senza gravi conseguenze per la persona a bordo. L’incidente è avvenuto ieri mattina in via Silvio Pellico, la strada che porta alle Poste. Secondo una prima ricostruzione, un’utilitaria ha perso il controllo e si è prima schiantata su un’auto in sosta e poi si è capovolta finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Il conducente è rimasto ferito ma, secondo i primi accertamenti, in modo lieve ed è riuscito a uscire dall’abitacolo senza particolari difficoltà. A chiamare i soccorsi c’ha pensato un residente.