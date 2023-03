Patenti false Tre denunciati

Tre cittadini straniera sono stati denunciati dalla polizia locale di Pontedera perché hanno esibito patenti di guida false durante i controlli stradali. I tre non sono residenti in Italia e agli agenti hanno mostrato patenti del loro stato di origine. Agenti che si sono subito insospettiti e hanno ritirate i documenti di guida che poi sono risultati falsi dalle perizie effettuate dalle polizie locali di Prato e Pescia. I tre sono stati sanzionati con multe da 5mila euro. Le vetture sottoposte a fermo amministrativo per tre mesi.