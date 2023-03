Passeggiando in compagnia

Si corre a Calcinaia e Fornacette con la polisportiva Nevilio Casarosa. L’appuntamento per tutti gli amanti delle camminate all’aria aperta e del footing in compagnia è per domenica 19 marzo. Ad attenderli è il 45esimo Trofeo Nevilio Casarosa-34esimo Trofeo Paolo Grillai-nono Memorial Carlo Orsini. La corsa non competitiva prevede cinque percorsi che si snodano sulle strade e i sentieri dei Comuni di Calcinaia, Cascina e Vicopisano. Diverse le lunghezze tra cui poter scegliere: 3 km, 5 km, 11 km, 16 km e 19 km. Il ritrovo è previsto al parco della Fornace di Fornacette in piazza Kolbe alle 7. Dalle 9 alle 11 si svolgerà l’arrivo dei partecipanti e infine la premiazione.