Passeggia con una katana. Denunciato

Attimi di paura nei giorni scorsi, un episodio inquietante è andato in scena destando non poca preoccupazione nella cittadinanza. Infatti un 35enne straniero, residente a Pontedera, si stava aggirando in una strada del centro cittadino con una spada quando è stato notato e fermato durante un controllo da parte dei carabinieri. L’uomo impugnava un fodero al cui interno era inserita una spada tipo ‘katana’ della lunghezza complessiva di circa 65 centimetri. Al termine delle operazioni di verifica, il 35enne è stato denunciato per porto ingiustificato di armi e la spada è stata sequestrata.