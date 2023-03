Pasqualando con 1.500 atleti Ciclismo, torna il grande evento Attesi partecipanti da tutta Italia

Due giorni di ciclismo che porterà 1.500 atleti a San Miniato nel weekend pasquale. Si tratta di un unico – è stato spiegato – a livello nazionale ed europeo, per i numeri in campo e per la complessa macchina operativa necessaria a consentire a così tanti atleti di competere. Si tratta di "Paqualando" - la Pasqua Pedalando – che torna dopo il grande successo della prima edizione targata 2022. L’evento è stato presentato ieri mattina nel giardino della conceria La Patrie di Ponte a Egola che – sensibile alle iniziative sul territorio - è main sponsor dell’evento sostenuto anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato guidata da Antonio Gucciardini Salini.

Ma cos’è Pasqualando? Una due giorni di corse in bici nella zona industriale di Ponte a Egola, sabato 8 e domenica 9 aprile, grazie alla regia dell’Unione Ciclistica Santa Croce e Ciclistica San Miniato Santa croce. Attesi, appunto 1500 atleti e almeno 5mila spettatori da tutta la Toscana e anche oltre che arriveranno sotto la Rocca che per 48 ore diventerà il fulcro del ciclismo italiano e non solo. Si va dagli esordienti ai giovanissimi agli allievi fino agli juniores ed éliteunder 23, col coinvolgimento di atleti maschi e atlete femmine. A presentare la manifestazione sono stati il sindaco di San Miniato Simone Gigliolli, il vice presidente di San Miniato Promozione – regia degli eventi sul territorio – Domenico Barsotti, e l’assessore allo sport Loredano Arzilli insieme ai dirigenti sportivi. Due le novità di quest’anno: l’arrivo davanti alla conceria vesta in via del Cuoio e la presenza degli atleti in handbike e del biomeccanico Paolo Ferrali, ambasciatore del ciclismo per tutti. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Arzilli: "Nel nostro territorio abbiamo tantissime società sportive come queste, che ci rendono orgogliosi ogni giorno in tantissime discipline, con ottimi risultati. Pasqualando è un evento che ci qualifica ancora di più". Anche il sindaco Giglioli ha rilevato come l’amministrazione comunale investa risorse ed energie sulla promozione dell’attività sportiva con specifici programmi in sinergia con il mondo della scuola. La manifestazione avrà come momento conclusivo le handbike, sia uomini che donne, e la corsa varrà come campionato regionale. Pasqualando è patrocinata dalla Regione Toscana.

Carlo Baroni