Pascoli, marcia indietro. Tornano rientri e mensa

PONTEDERA

La novità più importante per quanto riguarda gli Istituti comprensivi cittadini è la marcia indietro del Pacinotti che, dopo la decisione (evidentemente non azzeccata) del 2022 di rimodulare l’orario della Primaria Pascoli solo al mattino, facendo uscire più tardi alunne e alunni, senza i due rientri pomeridiani, ha ripensato a una nuova organizzazione riproponendo i due rientri.

Una marcia indietro che l’istituto diretto dalla professoressa Virginia Cirillo compie, forse, con ritardo perché nel trascorso anno scolastico e in quello attuale la Primaria di via Diaz alla Bellaria ha fatto registrare cali di iscrizioni a causa della scelta di non attivare i due rientri pomeridiani e la mensa scolastica.

Nell’offerta formativa che si trova pubblicata sul sito dell’Istituto comprensivo Pacinotti si legge che da settembre i due rientri pomeridiani verranno riattivati alla Pascoli, mentre rimangono a tempo pieno la De Amicis di via XXIV Maggio e la Dante di via Dante. Non abbiamo i dati delle iscrizioni all’Istituto comprensivo Pacinotti non avendo avuto risposta dalla dirigenza scolastica.

Come i nostri lettori ricorderanno, nel dicembre del 2021 alcuni genitori degli alunni delle scuole dell’Infanzia Diaz e De Gasperi e della Primaria Pascoli organizzarono una raccolta firma per dire no all’abolizione del rientro e del servizio mensa alla Pascoli. La raccolta firme venne presentata al consiglio di istituto del dicembre del 2021 che si doveva pronunciare sulla decisione di abolire i rientri pomeridiani e i due giorni di mensa alla Pascoli. Decisione che poi è entrata in vigore con il nuovo anno scolastico 2022-2023 ed è proseguita in questo anno 2023-2024. La variazione dell’orario alla Pascoli nel 2022 era stata avallata dal collegio dei docenti. I genitori avevano già "minacciato" di iscrivere i figli "in altre scuole cittadine e dei Comuni limitrofi".