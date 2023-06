Partito Democratico, Assemblee Aperte a Santa Croce per "Confronto e Partecipazione"

Il Partito Democratico avvia stasera, con la prima tappa alla Festa dell’Unità di Santa Croce, un percorso di assemblee aperte Pisa e "indirizzate a chiunque sia interessato a prenderne parte, iscritti, elettori e simpatizzanti". "Una buona occasione di confronto e partecipazione", spiega il Pd in una nota. Il via, come detto, stasera, mercoledì, alle 21, in largo Bonetti a Santa Croce dove è in corso la Festa dell’Unità. Saranno presenti il segretario provinciale Oreste Sabatino, alcuni tra sindaci e amministratori dei comuni di Castelfranco, Montopoli, Santa Croce, Santa Maria a Monte, San Miniato.

La Festa dell’Unità di Santa Croce proseguirà fino al 2 luglio con dibattiti, cene, musica, presentazioni di libri e altri eventi.