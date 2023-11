Parte il restyling del collegio Fermi. Due milioni per 46 posti letto

Da gennaio la Scuola Normale avvierà l’intera riqualificazione del collegio Fermi di via Sant’Apollonia, un convitto per studenti da 46 posti letto suddivisi in altrettante camere singole. L’intervento è reso possibile da un finanziamento ministeriale da oltre 2 milioni di euro appena stanziato nell’ambito del bando relativo all’edilizia universitaria. L’edificio è di proprietà della Scuola dal 1993 e utilizzato come convitto studentesco dal 1996, situato a pochi passi dal Palazzo della Carovana. Il Collegio è dedicato al fisico italiano Enrico Fermi, che fu allievo del corso ordinario della Normale dal 1918 al 1922, e premio Nobel per la fisica nel 1938. Oltre alle camere che ospitano gli allievi, l’immobile dispone di tre sale adibite a studio e ad attività ricreative.

"I lavori hanno una durata di circa un anno e mezzo - osserva Benedetta Biondi, responsabile Area Edilizia e Manutenzione della Normale - e serviranno sostanzialmente a riqualificare le finiture e a un complessivo efficientamento energetico per adeguarlo agli standard più moderni di sostenibilità ambientale. Senza stravolgere l’impianto edilizio attuale, saranno realizzati interventi riguardanti l’involucro esterno e tutti gli ambienti interni. La riqualificazione energetica e tecnologica, con integrazione della coibentazione, sostituzione dei serramenti, installazione di una pompa di calore e del fotovoltaico in copertura, che permetterà di raggiungere la classe energetica A".

I lavori, conclude Biondi, "saranno seguiti dall’ingegner Ilaria Falchi, del Servizio Edilizia della Scuola e avranno inizio a gennaio per concludersi entro 18 mesi". Fino a settembre il collegio ha ospitato gli studenti, poi è stato svuotato proprio per consentire i lavori di riqualificazione, e a tutti gli aventi diritto al posto alloggio è stato erogato dalla Normale un contributo economico per reperire una locazione alternativa sul mercato libero degli affitti studenteschi. Una volta terminati i lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’edificio le 46 camere singole saranno nuovamente assegnate agli studenti aventi diritto.