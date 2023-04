Parte il cantiere per marciapiedi e illuminazione

Al via lunedì i lavori di rifacimento dei marciapiedi un via Unità d’Italia e via di Capanne e avranno una durata di 90 giorni. "Un lavoro molto sentito e che i cittadini ci richiedevano da tempo – spiegano il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Varallo –. Grazie a questo intervento sarà più sicuro raggiungere a piedi i servizi dell’area, il cimitero, il parcheggio e la vicina chiesa di San Sebastiano. Un intervento che oltre ad avere un impatto significativo di riqualificazione di un’area del centro abitato del capoluogo di Montopoli contribuisce a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in una zona di collegamento a servizi essenziali tra i quali anche il collegamento al plesso scolastico Galilei". L’intervento prevede la realizzazione di tratti di marciapiedi, ravvicinati ma discontinui tra loro, con il tratto antistante piazza Einaudi a raso per agevolare gli accessi carrabili e pedonali dei privati. Il primo tratto di marciapiede, quello antistante piazza Einaudi, prevederà anche la realizzazione di una nuova fognatura, che corre sotto il nuovo marciapiede e la sostituzione degli attuali lampioni con quelli a Led.