Parrella: "Nessun accordo dieci anni fa, la rottura colpa di Del Grande"

SANTA MARIA A MONTE

"Del Grande ha detto chiaramente in giunta che non avrebbe fatto da vicesindaco a nessuno e che, se non fosse stata individuata come candidato sindaco, avrebbe fatto una lista propria. Se fosse veramente stato fatto un accordo dalla coalizione dieci anni fa, che motivo avrebbe avuto la stessa attuale vicesindaca di minacciare la creazione di una lista propria? Non sarebbe bastato far valere l’accordo esistente? "È evidente che si tratta di un’aspettativa esclusivamente di Del Grande". Parla Ilaria Parrella, sindaca uscente e candidata al consiglio comunale con Viviamo Santa Maria a Monte di Elisabetta Maccanti. Scondo Parrella è "del tutto distorta anche la versione riportata nei giorni scorsi dalla lista di Del Grande in merito alla volontà di avere un ’sindaco senza deleghe’".

C’è un verbale. E’ quello della riunione di fine mandato del 20 febbraio sottoscritto da tutti i consiglieri della coalizione Santa Maria a Monte Viva. "In quel verbale – spiega Parrella – Del Grande e i consiglieri uscenti, con lei oggi candidati, chiedono di dare più deleghe ai consiglieri lasciando al futuro sindaco le deleghe istituzionali, sanità, protezione civile, affari generali". Nello stesso verbale emerge anche che "tutti concordano che la candidatura in lista di Parrella sia un bene per la coalizione".

"Niente di più falso – conclude Ilaria Parrella (nella foto con l’assessora uscente Elisabetta Maccanti, candiata sindaco di ’Viviamo’ – che io abbia chiesto di inserire in lista quattro persone di mia fiducia. Ho solo chiesto di avere un solo candidato della società civile visto che la lista stava nascendo secondo criteri da perfetto manuale Cencelli. La rottura è stata posta in essere dalla Del Grande con l’annuncio a mezzo stampa della sua candidatura a sindaco con una lista solo di destra. La vera pretesa, inaccettabile, è quella di Del Grande, di scegliere solo lei tutti i candidati della lista, secondo logiche di partito".