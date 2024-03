Parliamo di educazione stradale. Quando conoscere salva la vita

In Italia ci sono annualmente molti incidenti. In base ai dati Aci-Istat nel 2022, nelle 107 province italiane, incidenti, morti e feriti sono tornati ai livelli pre-pandemia: 165.889 incidenti (454 al giorno), 3.159 morti (8,7 al giorno), 223.475 feriti (612 al giorno). Molti di questi sono causati da distrazioni tecnologiche come lo smartphone.

Alcuni studi hanno dimostrato che usare dispositivi tecnologici ad esempio per fare foto, scrivere messaggi, guardare video diminuisce del 37% l’attenzione sulla strada (gli incidenti sono aumentati del 9,2% nell’ultimo anno). Questo può mettere in pericolo la nostra vita e quella degli altri. Negli ultimi anni sono stati introdotti anche i monopattini elettrici, molto pericolosi per chi li utilizza senza protezioni. I dati riportano che la percentuale dei feriti per incidenti con i monopattini elettrici è del 47,4%.

Qualsiasi sia il mezzo che stiamo utilizzando, auto, moto, scooter, bicicletta oppure a piedi, è fondamentale che tutti i cittadini rispettino le regole presenti nel Codice della strada. Per ogni mezzo bisogna adottare diverse regole. Per le auto, ad esempio, ricordiamo l’importanza di allacciare le cinture di sicurezza, il rispetto della segnaletica stradale, non usare lo smartphone, non guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per mettersi alla guida di un motorino è obbligatorio indossare il casco, rispettare la segnaletica, non usare il cellulare alla guida, conoscere e rispettare le regole previste dal Codice della strada. Per aiutare le persone a rispettare queste regole sono state create le 3c della sicurezza stradale.

La prima è quella di "comprensione", per ribadire l’importanza della conoscenza dei segnali stradali, la seconda è quella di "comportamento", la terza è quella di "comunicazione", è sempre bene far capire alle altre persone sulla strada, con gli opportuni strumenti a disposizioni come intendiamo muoverci.

Nonostante il significativo supporto dato dalle nuove tecnologie a disposizione dei veicoli come i sistemi avanzati di assistenza alla guida (sensori, videocamere e lane assist) il fattore umano resta centrale. Ricordiamoci che non siamo multitasking, la tecnologia può essere utile, ma allo stesso tempo pericolosa, sia per la sicurezza del conducente sia per gli altri soggetti.

Non lo siamo perché il nostro cervello, pur essendo in grado di fare due o più cose in contemporanea o processare più informazioni, non riesce a concentrarsi totalmente su entrambe, quindi, è impossibile che risponda al meglio a tutti i stimoli e richieste proposti. Un banale selfie alla guida, per il quale ci vogliono solo 14 secondi, può rappresentare una distrazione estremamente pericolosa per noi e per gli altri utenti della strada.