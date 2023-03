Parco Gemma Manifestazione rimandata

La battaglia a difesa dell’ampio giardino che si affaccia su via De Gasperi messo all’asta dal Comune insieme all’ex villa Piaggio e alla scuola dell’infanzia De Gasperi, può aspettare. I promotori del comitato Proteggiamo il Parco Gemma comunicano di aver rimandato di una settimana l’evento al parco inizialmente programmato per oggi pomeriggio. "Alla luce del tragico evento che ha colpito il nostro amico e concittadino Andrea Lanini, comunichiamo che l’evento al Parco Gemma programmato per domani (oggi) è spostato a sabato 18 marzo alle ore 15 (da confermare). Ci stringiamo attorno alla famiglia di Andrea Lanini in questo momento di dolore".