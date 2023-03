"Parco Gemma, l’opposizione deve essere costruttiva"

PONTEDERA

Approvata all’unanimità del Consiglio la mozione presentata dal gruppo Presidio civico Pontedera e dalla Lega per la rimozione del Parco Gemma dal piano delle alienazioni del Comune, festeggia il consigliere Alberto Andreoli. "L’amministrazione comunale – dice – è stata costretta a fare retromarcia perché vendere un parco verde per destinarne gli introiti alla cementificazione è quanto di più lontano ci sia da una politica di sinistra. Lo capirebbe anche un bambino". E ancora. "Il nostro gruppo – precisa – come primo firmatario della mozione tiene tuttavia a ringraziare il comitato Parco Gemma per l’impegno civico profuso a difesa di un bene patrimonio storico della città e l’amministrazione comunale per avere manifestato apertura ascoltando la nostra richiesta. Questa è la migliore prova che quando l’opposizione è costruttiva e propositiva di possono raggiungere soluzioni condivise per il bene di tutta città. Le polemiche non ci interessano, le soluzioni sì".