Parco Gemma Infuria la polemica

Continua a tenere banco la messa in vendita da parte del Comune del Parco Gemma. Il giardino che si affaccia su via De Gasperi è all’asta insieme all’ex Villa Piaggio e alla scuola dell’infanzia De Gasperi per un milione e 800mila euro. Una vendita a cui si erano posti dei residenti, con tanto di cartelli attaccati al cancello del parco. Ed il gruppo Presidio Civico aveva presentato con la Lega una mozione per impegnare l’amministrazione a porre in essere con urgenze tutte le azioni possibili per scongiurare la vendita del Parco Gemma, scorporando i terreni che ne fanno parte dal compendio immobiliare ora all’asta. Tutti i gruppi di minoranza hanno poi chiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto per poter discutere questa mozione. Il sindaco Matteo Franconi ha detto che "la strategia dell’amministrazione, vista la particolare configurazione della struttura e la tipologia delle aree pertinenziali, è quella di esperire un primo tentativo di asta omnicomprensivo dei fabbricati e dei terreni anche al fine di sondare, rispetto allo spettro delle possibilità offerto dal mercato, un valore complessivo connesso a una perizia unitaria. Se questo primo incanto andasse deserto (circostanza non certo inverosimile) l’amministrazione ha già ipotizzato uno spacchettamento in due lotti: la villa e la scuola dell’infanzia con gran parte del parco Gemma che resterebbe pubblico". Quindi la risposta del consigliere Alberto Andreoli. "Questa dichiarazione non garantisce che il parco Gemma non vada perso – dice – se un privato partecipa alla gara si aggiudicherebbe il parco e la villa. E parlando di spacchettamento non si dice che fine farà il parco. Perché il sindaco non sospende subito la gara per evitare la vendita? Potrebbe farlo, è scritto chiaramente nel bando d’asta. Vogliamo che il parco torni subito tra il patrimonio indisponibile, è della città". Sul tema è intervenuto anche Domenico Pandolfi della Lega. "Sarebbe corretto interrompere subito la vendita del Parco Gemma – dice –. Il consiglio comunale deve essere indetto prima dell’asta, non dopo. Qui si vuol vendere un parco pubblico per poi impegnarsi in ulteriori spese come la nuova caserma".

Luca Bongianni