Parchi giochi inclusivi con i fondi regionali

A Montecatini Valdicecina, i parchi giochi diventano inclusivi, grazie a un contributo regionale. L’amministrazione comunale ha infatti posizionato giochi per bambini con disabilità in località La Miniera, nel parco della Rimembranza nel capoluogo e nella frazione di Ponteginori, in località Tegolaia. "È da bambini che si sviluppa il senso di giustizia e di rispetto per le cose e per le persone. Il poter condividere momenti di spensieratezza e di sano divertimento sono, per questa amministrazione, motivo che spinge ad agire nella maniera più giusta verso una piena condivisione delle forme attraverso le quali si manifesta la diversità di ognuno di noi che, lo sappiamo, costituisce ricchezza umana e personale - è il commento del sindaco di Montecatini, Francesco Auriemma.