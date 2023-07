Parchi, giochi e bike sharing Raffica di inaugurazioni a Ponticelli e Cinque Case

SANTA MARIA A MONTE

Parchi, nuovi alberi, bike shering. Sabato di inaugurazioni, quello di ieri, per la nuova sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande e per la giunta che ha tagliato il nastro di alcune opere portate a termine in questi giorni e realizzate grazie all’impulso della passata amministrazione. Si tratta due interventi: uno a Ponticelli e suddiviso in più aree, l’altro a Cinque Case. "Il primo intervento, denominato ’Riqualificazione di alcune aree a verde pubblico in località Ponticelli’ – spiega la sindaca Del Grande – interessa tre aree verdi presenti nella zona residenziale di Ponticelli per una superficie complessiva di circa 4.500 metri quadrati. L’intervento è consistito nella piantumazione di alberi e nell’installazione di arredo urbano e di una stazione di bike-sharing per un imposto complessivo di 108.000 euro, finanziato dalla Regione Toscana per circa 60.000 euro nell’ambito del finanziamento ’Bando per progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano’".

"Il secondo intervento, denominato ’Riqualificazione parco giochi in località Cinque Case’ – spiega ancora la sindaca Manuela Del Grande – riguarda la realizzazione di un parco giochi fruibile anche dai portatori di handicap a Cinque Case. L’intervento, dell’importo complessivo di 19.000 euro, è stato finanziato dalla Regione Toscana per circa 11.000 euro nell’ambito del finanziamento ’Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni’".

All’inaugurazione, oltre alla sindaca e agli assessori Maurizio Lucchesi, Elena Trovatelli, Roberto Michi, Laura Falorni e Romano Nieri, ha presenziato il parroco don Sunil Thottathussery che ha benedetto le nuove installazioni.