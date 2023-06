Parcheggi stagionali Scoppia la polemica

"L’amministrazione comunale di Volterra comunica la disponibilità del parcheggio di via Barsanti da giugno. Peccato che siamo in ritardo di un paio di mesi sulla tabella di marcia, con un parcheggio pronto ma fermo, per il quale l’amministrazione non ha predisposto nemmeno la variante urbanistica - attacca la lista Uniti per Volterra - Ci chiediamo come si possa aprire parcheggi, che più che temporanei sono di un tempo che potremmo definire stagionale, senza la predisposizione urbanistica. Sarebbe interessante capire come mai sia partito unicamente un parcheggio su due che avevano fatto richiesta. Chiediamo trasparenza all’amministrazione, perché siamo certamente favorevoli a ogni singolo posto auto in più, ma la possibilità deve essere data a tutti. Su questo tema vigileremo chiedendo l’accesso agli atti".