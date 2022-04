A Peccioli la prima panchina 'Hi-tech'. Ricarica le bici, i PC e gli smartphone

Articolo : Sposarsi in una discarica? A Peccioli si può

Articolo : Sposarsi in discarica, il sì di Gomis e Ndeye Gnima

Per approfondire :

Peccioli (Pisa), 28 aprile 2022 - A Peccioli la prima e-lounge, la panchina multifunzionale che permette di riposarsi e ricaricare le bici elettriche e alti dispositivi. È una panchina ma è anche una rastrelliera per le biciclette. È un luogo dove sostare, ricaricare il proprio computer portatile, smartphone o altro genere di dispositivo elettronico.

Installata a Peccioli nel percorso di collegamento tra la passerella Endless Sunset e il parcheggio multipiano di via Mazzini, la prima e-lounge è firmata RePower. Gruppo internazionale attivo nel settore energetico da oltre cent'anni e con sede principale in Svizzera.

La panchina, in legno, ha 4 posti a sedere e 4 posti bici. A un'estremità, però, ha 6 prese Legrand a 230 V con grado IP 54, perfette per e-bike e dispositivi elettronici. Con massima potenza di uscita di 2,9 kW. L'e-lounge, poi, si presenta come elegante complemento d'arredo nello spazio pubblico, anche grazie all'illuminazione led con sistema di accensione crepuscolare.

Questa panchina multifunzionale, messa a disposizione per cittadini e turisti da Belvedere spa, è in linea con la volontà dell'amministrazione comunale di dare slancio alla mobilità elettrica su due ruote, seguendo il trend di crescita degli appassionati della pedalata assistita.