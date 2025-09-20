Palp La piazza balla con Frankie hi-nrg mc

PONTEDERA

Prima un lungo dibattito nelle stanze del Palp, dove è allestita la mostra Banksy & Friends, poi ha fatto ballare tutti in piazza Curtatone. L’ospitata, promossa dallo sponsor Londinese, di Frankie hi-nrg mc al Palazzo Pretorio è stata un successo. Il rapper, produttore, dj dopo aver visitato la mostra ha intrattenuto i presenti con un talk, fatto di aneddoti e storia della musica dagli anni ’90 ad oggi. Pop e street art come filo conduttore tra arte e musica. Per finire la serata un dj-set live al Mandarino Cafè bistrot sui pezzi iconici dell’artista torinese, che è tornato a Pontedera a distanza di vent’anni quando si esibì in concerto in piazza del mercato. L’altra sera giovani e meno giovani si sono divertiti a cantare le canzoni più conosciute, da Quelli che benpensano a Rap lamento e così via.

La mostra è rimasta poi aperta anche dopocena, fino alle 23. Un modo questo per rendere il Palp il più attrattivo possibile ai visitatori locali ma anche ai turisti stranieri, i quali avranno a disposizione anche una versione in inglese delle descrizioni delle opere. La mostra Banksy & Friends, curata da Piernicola Maria Di Iorio, resterà allestita fino al 9 novembre. Ultimi cinquanta giorni per visitarla e gli orari sono i seguenti: dal martedì alla domenica con orario 10-19, chiuso il lunedì. Con il via alle scuole anche le scolaresche fanno visita alle opere e alle storie "degli artisti ribelli" ospitate al Palp, un modo per farsi conoscere anche dai giovanissimi.

l.b.