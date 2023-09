Pallavolo in lutto, se n’è andato Antonio Zecchi. Aveva giocato anche in nazionale

Santa Maria a Monte (Pisa), 13 settembre 2023 – Il mondo della pallavolo è in lutto per la scomparsa di Antonio Zecchi, 66 anni, un nome che nel comprensorio del Cuoio e anche oltre era molto conosciuto tra gli appassionati di questo sport. Oltre ad aver giocato era stato anche allenatore in diverse realtà della zona. Viveva a Ponticelli di Santa Maria a Monte, dove gestiva uno studio che si occupa di sicurezza sul lavoro. Sposato, lascia la moglie e il figlio Francesco, anche lui tecnico di pallavolo.

Secondo quanto appreso era entrato in ospedale per un ricovero previsto, ma in modo inaspettato è scomparso proprio all’interno del Lotti di Pontedera. Nel 1978 aveva vestito anche la maglia della nazionale, oltre ad aver militato nei Lupi di Santa Croce (che lo ricordano con un post sui social) e ad aver allenato numerose realtà della provincia di Pisa e del comprensorio del Cuoio.

E proprio coi colori di Santa Croce aveva militato in A1, dove è rimasto fino agli anni ’90, per poi intraprendere la carriera di allenatore proprio partendo da Santa Croce. Nel suo curriculum anche l’esperienza da tecnico a San Miniato.