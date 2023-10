Palio der barroccio, vince Piazzale: "Felici per questa bella festa"

Il rione Piazzale sbaraglia al Palio der barroccio di Capanne. E’ stata una domenica di festa quella di ieri nella frazione montepolese che ha visto svolgersi la seconda edizione del palio. Un’edizione baciata dal bel tempo e dall’entusiasmo dei partecipanti e degli spettatori che hanno potuto prima assistere alla sfilata della mattina e poi alla gara nel pomeriggio. "Siamo molto soddisfatti – ha detto l’Associazione barrocciai capannolese – perché dopo la pandemia e quindi il blocco forzato, siamo riusciti ad organizzare la seconda edizione del palio". Quattro erano i rioni in gara: Via Dante capitanato da Nico Regoli, Braalone capitanato da Sara Matteoli, La bua e Il Piazzale capitanato da Andrea Costagli. Con lui c’erano in squadra i tiratori Guido Mucci, Simone Coffaro, Leonardo Nazzi e Pietro Giani. Appuntamento quindi al 2024 per una nuova sfida.