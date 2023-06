Palio del cero, torna la sfida Appuntamento con la storia Una gara cinquecentesca

Torna il palio del Cero. A Volterra oggi si ripeterà l’appuntamento con la storia, la rievocazione dell’antica festa religiosa in cui le contrade donavano un sostanzioso quantitativo di cera alle chiese della città. Dopo la vittoria dello scorso anno della contrada di San Giusto, si ripete una delle più sentite manifestazioni della rievocazione storica di Volterra, città sempre a metà tra le sue tradizioni e la ricerca di esperienze artistiche d’innovazione. Una tradizione che si svolge ogni 2 giugno e se nel Cinquecento la celebrazione consisteva in una competizione fisicamente molto impegnativa, la Corsa dei Ceri, adesso la contesa è meno faticosa. I partecipanti non devono più spingere di corsa fino al traguardo, fra le vie del centro storico, delle pesanti macchine di legno, in cima alle quali stavano dei grandi ceri, che poi sarebbero stati donati ai Santi tutelari della città come accadeva secoli fa. Adesso la gara tra le otto contrade, ciascuna composta da otto tiratori (sei uomini e due donne) consiste in una sfida in due gironi ad eliminazione diretta in piazza dei Priori. È rimasta però la simbologia del cero, particolarità del palio volterrano.

Le due squadre contrapposte, infatti, oltre a tirare come in un semplice tiro alla fune, la squadra avversaria, hanno al centro una torre di diversi quintali da spostare verso il proprio campo. In cima alla torre c’è un cero, da qui il nome Palio del Cero, dipinto ogni anno da un artista volterrano, che spetta di diritto alla Contrada vincitrice insieme al bandierone con i colori bianco e rosso del Comune. Un evento che di anno in anno rinnova il suo effetto suggestivo grazie all’apparato scenico, con i rappresentanti delle contrade, le dame, i musici e i celebri sbandieratori volterrani, che sfilano in cerimonia prima della gara. Il palio è preceduto da una serie di manifestazioni come la pesa del sale all’ex salina di Stato a Saline di Volterra o la benedizione dei canapi.