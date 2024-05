Palio dei barchini, settimana clou. Quattro contrade per un cencio

CASTELFRANCO

La settimana del palio è iniziata ieri sera con una cena in centro alla quale hanno partecipato seicento persone. Tra una settimana esatta sarà la domenica della sfilata e delle gare. San Martino, vincitore dello scorso anno, ha definitivamente portato il cencio in contrada. Così quest’anno sulla piazza del Palio dei barchini si affaccia un nuovo dipinto realizzato dall’artista Liberati. Tutti contro San Martino? "No, tutti per il palio che unisce tutta Castelfranco", ha detto il sindaco Gabriele Toti ieri mattina intervenendo alla tradizionale conferenza stampa di presentazione del palio che quest’anno è alla trentottesima edizione.

Tutte agguerrite, quindi, le contrade. Da San Martino a Catiana a San Michele in Caprugnana, da San Bartolomeo a Paterno a San Pietro a Vigesimo. Le contrade del Palio dei barchini rappresentano le quattro località, tutte contraddistinte da chiese dedicate ai quattro santi, che poi sono confluite a formare il "castello franco". Storia vera e antica.

Trentottesima edizione che viene dedicata a Luigi Nuti, uno dei più attivi nel comitato del palio scomparso di recente. E una dedica particolare il presidente di San Martino, Tiziano Salvadori, l’ha fatta a Roberto Giannattasio, l’amico contradaiolo da un anno in coma per un incidente stradale. La novità di quest’anno è che la contrada vincitrice della sfilata storica di domenica 26 maggio (dalle 10) porterà la targa in Collegiata davanti all’immagine del santo patrono.

Il corteo storico è molto sentito da tutte e quattro le contrade, come hanno ribadito i quattro presidenti (Salvadori di San Martino, Claudia Corti di San Michele, Samuele Venezia di San Bartolomeo e Chety Toni di San Pietro). San Martino svilupperà il tema della raccolta del grano, San Michele gli Asburgo Lorena e Federico II, San Bartolomeo la prima guerra mondiale e San Pietro le domeniche dei castelfranchesi sull’Arno e da Primetta.

"Nel pomeriggio di domenica dalle 15 le gare – ha detto il presidente del comitato Paolo Nuti – dal mini palio al palio rosa fino al palio. Ci auguriamo di vedere in piazza tanta gente". Nuti e il vicepresidente Sergio Taddei, hanno sottlineato l’impegno e il lavoro di tutte le contrade.