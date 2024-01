Palio, clima bollente nonostante il freddo. Definiti tutti i cavalli

Tutto definito, si può correre. Le temperature si preannunciano gelide ma il clima è già bollente. Oggi è il gran giorno del Palio di Buti 2024 che si correrà dalle 14.30, prima le tre batterie e poi la finale. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la scelta del mossiere. Ieri sera in piazza Garibaldi, prima delle tradizionali cene della vigilia nelle contrade, sono stati presentati tutti i fantini delle 7 contrade e il mossiere, il riconfermato Davide Busatti che già lo scorso anno a Buti fece un ottimo lavoro, meritandosi la riconferma. Definiti anche gli ultimi due cavalli che mancavano all’appello dopo che nelle visite veterinarie di venerdì La Croce e San Nicolao si erano visti squalificare i propri cavalli, rispettivamente il campione in carica Ceommo Ramon e Chimera da Clodia. Così rossoneri e bianconeri si sono dovuti mettere alla ricerca di un nuovo cavallo. La Croce cerca il bis con Cuore Impavido mentre San Nicolao ha scelto Dididomodossola. La giornata inizia di buon mattino con le tradizionali colazioni nelle contrade a base di trippa, pecorino, noci e ponce. Alle 8 la Santa messa dei Cavallai celebrata dall’arcivescovo di Pisa mons. Benotto e alle 10 la sfilata storica. Alle 11.30 l’ultimo appuntamento prima della corsa con la benedizione dei cavalli e l’investitura dei fantini davanti al duomo. Quindi il via alla corsa. Nella prima batteria, che si correrà dalle 14.30 circa, si presenteranno al canapo Ascensione, con Michel Putzu su Beniamino, considerato uno dei cavalli favoriti, San Francesco, con l’esperto Gavino Sanna su Dringhijola, e San Rocco con Kaimano da Clodia.

Nella seconda batteria se la giocano San Michele con Stefano Raimondo su Diamante Prezioso, San Nicolao con Silvano Mulas su Dididomodossola, La Croce con Andrea Fele su Cuore Impavido e San Michele con Stefano Raimondo Saiu su Diamante Prezioso. Nella terza batteria la signora di quest’anno, Pievania che vede Alessandro Fiori su Orizzonte da Clodia attende i secondi classificati delle prime due batterie. E a chiudere il giorno più lungo dell’anno e il primo palio nazionale la grande finale che assegnerà il cencio che quest’anno è stato realizzato dall’artista senese, Serena Seggioloni. Il Palio non sarà possibile seguirlo in diretta ma verrà poi trasmesso in differita sui canali ufficiali. Attese migliaia di persone ed i biglietti, al costo di 20 euro, resteranno in vendita alle casse.

Luca Bongianni