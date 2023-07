Palio, accade di tutto Gioia, ricorso e vittoria Festa Quattro Strade fra mille emozioni

di Luca Bongianni

Arriva dopo le nove di sera il verdetto dopo la discussione del ricorso presentato dalla contrada Guerrazzi. I commissari hanno respinto il ricorso presentato dalla contrada nerazzurra che denunciava un sospetto colpo con il frustino del fantino delle Quattro Strade, Adrian Topalli, vincitrice della finale, ad Unamore, il cavallo di Dino Pes caduto proprio all’ultima curva prima del traguardo. Dopo circa mezz’ora arriva il responso finale. "Tutto regolare". È gioia biancoverde con il capitano Nicolas Lorenzo Zeoli e tutti i contradaioli che afferrano stretto nelle mani il cencio del 31esimo Palio di San Valentino e abbracciano ancora una volta Adrian Topalli, detto Vulcano, sul cavallo vincente Benito.

Ecco il quarto successo per le Quattro Strade, l’ultima vittoria, dopo quelle del 1995 e del 1998, risaliva al 2018 quando vinse lo scosso San Vittore con fantino proprio Topalli che ora diventa il fantino in attività più vincente a Bientina (con quattro successi, due in biancoverde e due con il Puntone). Quello di ieri è stato un palio emozionante fin dall’inizio. Nella prima batteria a tagliare il traguardo per primo era stato Guerrazzi, seguito da Quattro Strade e quindi dagli eliminati Forra e Santa Colomba che ha chiuso con il cavallo scosso. Nella seconda batteria parte bene il Centro Storico che si fa rimontare poi dal Puntone che chiude primo davanti a Villaggio che ha strappato il pass per la finale al fotofinish bruciando i bianconeri con Viarella che ha chiuso in quarta posizione con cavallo scosso. Quindi, dopo un’ora e qualche momento di tensione sulle tribune tra uno spettatore e un addetto alla pista, è arrivata la finalissima. Guerrazzi, Quattro Strade, Puntone e Villaggio si sono presentati al canape sotto gli occhi del mossiere Andrea Calamassi. Parte subito in testa Quattro Strade con Adrian Topalli su Benito inseguito da Guerrazzi con Dino Pes su Unamore, vincitori lo scorso anno. Ad inseguire il Puntone con Andrea Chessa su Uan King e Villaggio con Mattia Chiavassa su Antine Day. È testa a testa tra Quattro Strade e Guerrazzi fino all’ultimo giro, con il fantino nerazzurro che passa in vantaggio ma proprio all’ultima curva della mossa scivola Unamore e Topalli può involarsi al traguardo facendo esplodere la festa biancoverde sugli spalti. Quindi l’annuncio del ricorso, la discussione sotto le logge e il verdetto finale che ufficializza il successo delle Quattro Strade. Una festa durata tutta la notte. "Questa è un’emozione incredibile – dice Zeoli mentre festeggia – dopo quattro anni di stop, con il fantino che volevo, con il cavallo che volevo, l’avevo promesso e l’ho portato. Faccio i complimenti davvero a tutti".

Quindi la soddisfazione del presidente del Palio, Andrea Orlandi. "Quando ho visto le batterie pensavo che la mosse fossero più lunghe ed invece sono diventate mature dopo poco tempo. Bel palio, l’esperienza l’ha fatta da padrone, con i fantini in finale che avevano già corso tutti a Bientina. Sono contento di aver visto tante persone in piazza e sulle tribune".