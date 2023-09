Palestra chiusa dai Nas, non aveva il defibrillatore. Controlli su sport e sicurezza

Pontedera (Pisa), 10 settembre 2023 – Usare il defibrillatore Dae è l’unico modo, combinato con il massaggio cardiaco, per poter salvare una persona colpita da arresto cardiaco. La pericolosità di questo evento, infatti, ha spinto i legislatori a rendere la presenza del defibrillatore un obbligo in alcuni ambienti extra-ospedalieri: solo una diffusione capillare dei defibrillatori Dae – e tanti episodi, anche riportati dalla cronache lo hanno dimostrato – contribuisce ad aumentare la probabilità di sopravvivenza a fronte di un arresto cardiaco improvviso.

Nel mondo dello sport, l’obbligo della presenza del defibrillatore, è regolato dal Decreto Balduzzi. Questo decreto ha imposto l’obbligo del defibrillatore per tutte le realtà sportive, incluse le palestre e le Asd, durante le competizioni e gli allenamenti. E per la mancanza di questo apparecchio una palestra è stata colpita in Valdera dal provvedimento di chiusura.

I carabinieri della compagnia della città, unitamente ai militari del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno nell’ambito dei controlli svolti in merito al rilascio di certificati medici sportivi per lo svolgimento di attività agonistica e non, hanno segnalato all’autorità amministrativa un titolare di cariche di una società che si occupa della gestione di una palestra del comprensorio, poiché, dal controllo, è risultata l’omessa dotazione, nell’impianto sportivo, del defibrillatore che, appunto, è obbligatorio.

Nella circostanza i carabinieri hanno imposto l’immediata chiusura dell’impianto, fino all’effettiva presenza del dispositivo previsto dalle leggi vigenti a tutela della salute pubblica. Altri aspetti – si apprende – rilevati durante il controllo sono oggetto di valutazione dei militari. Al momento non sono state elevate sanzioni. Tuttavia una volta istallato il defibrillatore l’impianto potrà tornare a funzionare.