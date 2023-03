Palazzo rosa, verso il corteo Brogi chiede di posticiparlo Il no degli organizzatori

PONSACCO

La manifestazione di venerdì sera a Ponsacco, ci sarà. Nonostante la richiesta di posticiparla arrivata dalla sindaca Francesca Brogi. "Lunedì pomeriggio – racconta la prima cittadina – mi è venuto a trovare Samuele Ferretti. Il motivo della sua visita era l’invito alla manifestazione da lui indetta il 31 marzo. Premesso che mi ha fatto piacere l’invito di Samuele e di questo lo ringrazio. Personalmente ritengo tutte le forme di aggregazione e di partecipazione strumenti democratici utili alla crescita di una società, a patto ovviamente che si svolgano pacificamente".

Samuele Ferretti, all’indomani del consiglio comunale aperto sulla questione di via Rospicciano, ha indetto una manifestazione per scendere in piazza in nome della sicurezza. "Ho chiesto a Samuele – continua la sindaca – quale fosse il fine di questa iniziativa, ricordandogli che il ruolo di un’istituzione è quello di unire una comunità e quindi quello di coinvolgere tutti quei soggetti che sul proprio territorio svolgono un ruolo attivo per la sua tenuta sociale. Mi riferisco in particolare alle tante associazioni, laiche e cattoliche, che tutti i giorni vivono la cittadina e che ne conoscono le dinamiche sociali".

"La proposta che ho fatto a Samuele Ferretti – prosegue la Brogi – è di spostare di qualche settimana l’iniziativa e contestualmente dare avvio a un tavolo più largo composto dalle tante associazioni del territorio che si occupano di sociale. La sicurezza è un tema complesso che passa dalla richiesta di più forze dell’ordine ma che non si esaurisce soltanto in questo. Ecco, se c’è una convergenza con tutto ciò, l’amministrazione comunale c’è ed è a disposizione per organizzare una bella manifestazione che sia unitaria e propositiva".

Una proposta accettata soltanto in parte da Ferretti. "La sindaca non sarà in piazza? – risponde – Credo che stia commettendo un errore. Personalmente ho invitato tutte le associazioni e ho dato la mia massima disponibilità ad aprire un tavolo di confronto nei modi che vorrà l’amministrazione. Detto questo però la manifestazione di venerdì (domani, ndr) si farà, perché mostrare una piazza unita può essere un segnale importante, anche per le altre istituzioni che hanno voce in capitolo sul tema della sicurezza".