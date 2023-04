"Palazzo rosa Un continuo scaricabarile"

Chiarezza su via Rospicciano. Lo chiede il Movimento 5 Stelle di Ponsacco. "Lo scaricabarile fra centrodestra e centrosinistra è imbarazzante – scrive il consigliere Gianluigi Arrighini – tanto più che entrambi hanno contribuito a crearla: la responsabilità del trasferimento del primo iniziale insediamento dentro al Palazzo Rosa è stato di fatto gestito dal 2016 dalla Società della Salute di Pisa, la cui maggioranza dei comuni soci era in mano al Pd. A questo si è unita poi la scelta della giunta leghista di Cascina di sgomberare il campo presente nel suo comune, con ulteriori spostamenti nell’immobile. La somma di queste azioni ha portato alla situazione attuale, con la cittadinanza di Ponsacco che ha quindi pagato scelte prese altrove, proprio dalle due parti politiche che ora dicono di volerla risolvere". "L’amministrazione locale – continua – si è trovata in mezzo a decisioni prese ad altri livelli, ma dal canto suo ha evidentemente sottovalutato la situazione. Il nostro auspicio è che aumentino i controlli da parte di tutte le autorità preposte per verificare se per il palazzo di via Rospicciano ci siano gli estremi per dichiararne l’inagibilità per questioni igienico-sanitarie".