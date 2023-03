"Palazzo rosa Sfratti e problemi non risolti"

I residenti del palazzo rosa sono tanto affezionati a Ponsacco che decidono di rimanere nella cittadina anche dopo gli sfratti. A raccontare questo fenomeno è il gruppo consiliare Insieme Cambiamo Ponsacco. "Le famiglie abitanti nel palazzo rosa in vista degli sfratti stanno cercando alloggi nel centro del paese – scrive il gruppo di opposizione – almeno una di esse già vi si è da poco stabilita e già si sono create situazioni di tensione col vicinato. Il primo trasloco è avvenuto nella giornata di venerdì, uno dei noti autocarri ha fatto accesso direttamente su Corso Matteotti da Piazza della Repubblica, aprendo di fatto questo nuovo esodo". Un episodio che non è passato inosservato. "Sia ben chiaro, tutti hanno il diritto di scegliere il luogo in cui stabilire liberamente la propria dimora – continuano – ed è altrettanto chiaro che nessuna amministrazione ha il potere di negarlo, semmai vi è da chiedersi perché queste persone, malgrado gli aspri contrasti e le forti reazioni dimostrate dalla nostra la comunità, preferiscono ancora restare qui. L’affezione al territorio ponsacchino non trova motivazione nei propositi di felice integrazione pubblicizzati dalla nostra amministrazione, apprezzabili e condivisibili ma niente affatto declinati nella realtà, che purtroppo vede all’ordine del giorno fatti di violenza, risse, raid punitivi, fenomeni di bullismo, danni alle attività del territorio". "Il motivo di questa "fedeltà" – concludono – va ricercato nel lassismo che l’amministrazione comunale ha da sempre dimostrato, quando si è trattato di fare seguire ad alcune persone, sempre le stesse, le regole, le stesse che vengono fatte osservare con solerzia e tempismo agli altri cittadini".