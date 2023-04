"Palazzo rosa, sbagliato non fare la commissione"

Nell’ultimo consiglio comunale di Ponsacco è arrivato il ‘no’ della maggioranza alla mozione presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Gianluigi Arrighini, sulla costituzione di una commissione comunale speciale per risolvere le problematiche del palazzo di via Rospicciano. Sul tema è intervenuto Samuele Ferretti, che nelle ultime settimane ha portato più volte il tema anche su Rete 4. "Questa commissione speciale – dice – sarebbe stata composta da maggioranza, opposizione e da quei cittadini che hanno particolati attenzioni su questo caso nell’intento di collaborare per liberare il fabbricato. Abbiamo perso un’importante occasione per spingere tutti insieme nella stessa direzione per il bene di Ponsacco, soprattutto l’amministrazione avrebbe avuto possibilità di dimostrare il loro coinvolgimento con le forze civiche".