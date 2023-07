Palazzo rosa nella bufera Franconi alle opposizioni "Travisate le mie parole"

"L’esacerbata e strumentale campagna politica che le varie destre più o meno civiche stanno conducendo a Ponsacco sulle questioni legate al palazzo Rosa di via Rospicciano finisce, ogni volta, per immolare sull’altare della polemica verità edulcorate e fatti volutamente fraintesi". Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, in un suo intervento aveva citato il palazzo rosa, parlando tra l’altro di "un’inagibilità strutturale dell’immobile" ripresa da Samuele Ferretti in un post polemico sui social ma che il primo cittadino pontederese ora tiene a precisare.

"Durante un intervento di venerdì scorso ho ricordato perché quel palazzo sia diventato tutto a un tratto il contenitore destinatario dello smantellamento del campo Rom di Cascina ad opera della ruspa inutile e dannosa dell’allora sindaca Ceccardi – dice Franconi –. Sgomberare il campo nomadi in quel modo portò semplicemente allo spostamento di una criticità, vera, da Cascina a Ponsacco. Nella stessa occasione ho definito “inagibile strutturalmente“ quell’immobile di Ponsacco. Non c’è bisogno di specificare che il contesto politico del mio intervento intendesse riferirsi all’inadeguatezza funzionale complessiva della soluzione adottata al tempo con la sistemazione di tutte quelle famiglie in un unico complesso immobiliare di quel tipo. Questo concetto è stato subito utilizzato dagli avvoltoi della propaganda per attaccare la sindaca Brogi sostenendo che io avrei svelato da Pontedera fatti tecnici e amministrativi di esclusiva competenza di Ponsacco. Non c’è bisogno di essere scienziati della politica per immaginare che io stessi facendo una valutazione generica di contesto e non certo una caratterizzazione tecnica degli standard edilizi di quell’immobile. Subito dopo, a conferma palese di questa impostazione, ho ricordato il contenuto del progetto messo in campo per solidarietà istituzionale da tutti i comuni del territorio, con il fondamentale supporto di Regione e della Sds, per offrire una soluzione concreta (e una ricollocazione diffusa dei nuclei familiari), alle criticità della vicenda creata, lo ribadisco, dai metodi rozzi di una politica cinica e inconcludente".

Luca Bongianni