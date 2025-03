Palazzo rosa, la polemica: "Parole imprecise di Santi sul piano di ricollocamento"

VALDERA-VALDICECINA"Il progetto di accompagnamento sociale per il condominio Bellavista, redatto nell’ambito della Società della Salute, conferma chiaramente l’esistenza di un piano di deconcentrazione delle sue famiglie residenti, con l’obiettivo di incentivare il trasferimento di alcuni nuclei in diversi comuni. Non si tratta di speculazioni politiche ma di un progetto reale, approvato e finanziato con 200.000 euro, nato per risolvere una complessa situazione di criminalità e di convivenza creatasi a Ponsacco. Le parole del sindaco di Volterra Giacomo Santi, quindi, risultano non solo imprecise, ma anche profondamente fuorvianti e, di fatto, smentite dallo stesso sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini". Non si placano le polemiche che negli ultimi giorni, da Ponsacco, sono rimbalzate in Valdicecina rispetto alla ricollocazione degli inquilini di Palazzo Rossa nella Valle. La nota arriva da Coalizione Civica Volterra, gruppo di opposizione consiliare dopo il rimpallo di accuse sulla questione di ricollocare gli inqulini dell’immobile in via di Rospicciano in Alta Valdicecina. Ipotesi sollevata dal sindaco di Montecatini Valdicecina Francesco Auriemma. Smentita come notizia infondata da Santi, che è vicepresidente della Sds."Non abbiamo mai accusato Santi di aver accettato un presunto ricollocamento nella nostra comunità, ma è nostro dovere segnalare che un progetto di ricollocamento esiste - insiste Coalizione Civica - e che tale progetto, per stessa ammissione del sindaco Gasperini, prevede l’estinzione della ghettizzazione di Palazzo Rosa. Il fulcro della nostra interrogazione ufficiale — che abbiamo presentato ancor prima che la maggioranza Santi alimentasse le polemiche sui social — riguarda la necessità di una posizione chiara da parte del sindaco di Volterra. Una chiarezza sulle sue intenzioni che pretendiamo da Santi come sindaco di Volterra, e non dal vicepresidente della Sds - conclude il gruppo di opposizione.