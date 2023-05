Palazzo dell’Orologio: il restyling Incontro col ministro Locatelli

E’ il palazzo-simbolo di Saline, fra i cuori pulsanti della frazione operaia in cui l’estrazione del sale ha segnato in maniera indelebile il Dna dell’intero paese. Si è svolto venerdì mattina l’incontro fra il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il governatore della Confraternita di Misericordia di Saline Paolo Franceschini per la presentazione del progetto di ristrutturazione e riqualificazione del complesso settecentesco di Palazzo dell’Orologio di Saline. I lavori, che cominceranno a breve, trasformeranno il corpo centrale del Palazzo, oltre che quello laterale de Le Logge, in un centro socio-sanitario polifunzionale di quasi 4.000 mq che ospiterà, oltre ai servizi per la cittadinanza, anche attività di interesse pubblico. Vedi un poliambulatorio, un asilo, una Rsa. Un progetto fondamentalre non solo per il recupero di un edificio storico, ma anche perché darà nuova linfa ai servizi di natura socio-sanitaria per la frazione. Il progetto ha riscosso grande interesse da parte del ministro che ha richiesto di essere informata sullo stato di avanzamento dei lavori, anche al fine di concordare un sopralluogo preventivo.

Da parte sua, il governatore Franceschini ha anticipato al ministro Locatelli l’intenzione di presentare istanza per la concessione del patrocinio del suo dicastero, oltre che per l’utilizzo del logo ministeriale. Il progetto che prenderà vita al Palazzo dell’Orologio da una parte permetterà alla Misericordia di Saline di potenziare e razionalizzare i servizi già erogati quali il 118, i corsi di formazione, i trasporti sociali, l’assistenza agli anziani e delle famiglie più fragili e, dall’altro lato, creerà nuovi servizi per i cittadini quali un poliambulatorio, una residenza sanitaria assistenziale, un asilo nido attiguo, nonché la previsione della realizzazione di un’area di elisoccorso per il trasporto rapido delle emergenze. La Confraternita di Misericordia di Saline di Volterra, attiva dal 1953, grazie all’impegno di soli volontari e al sostegno di più di 900 soci, effettua oltre 4.000 interventi all’anno. Il Palazzo dell’Orologio è stato acquistato dallo Stato.