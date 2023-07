Palazzo Blu, ripristinata l’aria condizionata

PONTEDERA

Ambulatori e uffici del servizio Prevenzione dell’Asl Toscana Nord Ovest (zona Pontedera Valdera) al seminterratto e al primo piano di Palazzo Blu sono di nuovo... al fresco. L’ufficio tecnico e il settore della manutenzione della stessa Asl hanno provveduto a installare il nuovo gruppo frigo e ripristinato l’aria condizionata che era andata in tilt causado grossi disagi all’utenza e al personale medico, paramedico e amministrativo. A darne notizia è l’ufficio stampa della stessa Asl con un breve comunicato dopo l’articolo pubblicato dal nostro giornale mercoledì della scorsa settimana.

"Installato nei giorni scorsi a Palazzo Blu, sede del dipartimento di Prevenzione, il nuovo gruppo frigo che ripristinerà l’aria condizionata nello stabile, ora è in corso il collaudo che dovrà certificare il corretto funzionamento dell’impianto – si legge nella nota dell’Asl – La Asl Toscana Nord Ovest per garantire la salute dei propri dipendenti e degli utenti si è sostituita alla proprietà nell’esecuzione dei lavori e nell’acquisto delle componenti necessarie al ripristino del blocco". Palazzo Blu è un edificio di proprietà privata dislocato su sei piani, il seminterratto e dal primo al quinto. Nei primi due (seminterratto e primo) ci sono ambulatori, uffici e servizi della Asl, dal secondo al quinto piano ci sono le aule del liceo linguistico Montale, uno degli istituti superiori cittadini. Sia la Provincia, per la scuola, che l’Asl, sono in affitto.

L’Asl, nella stessa nota, fa sapere che sono in corso i lavori per la costruzione del distretto di Ponsacco. "Che sarà la futura sede del Dipartimento di prevenzione che così potrà avere locali moderni, dotata di tecnologiche di ultima generazione". Sui tempi di completamento dei lavori l’Asl non si sbilancia. Ma è evidente che i due piani del Palazzo Blu verranno lasciati dalla Asl.

g.n.