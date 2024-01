Palacqua, via libera al progetto esecutivo

Un altro passo in avanti per il futuro Palacqua, la futura piscina comunale che prenderà il posto della vecchia struttura. L’impianto sorgerà Fuori del Ponte, nell’ormai ex mercato ortofrutticolo. E ieri all’albo pretorio del comune di Pontedera è stata pubblicata l’approvazione del progetto esecutivo del Palacqua. Questo vuol dire che l’affidamento dei lavori è ormai vicina. Un via ai lavori molto atteso dopo mesi di rimandi e contrattempi. Attesa soprattutto da parte degli sportivi che frequentano il vecchio impianto ormai alle prese con svariati problemi che hanno anche interrotto per lunghi mesi l’attività. Il cantiere, salvo contrattempi, dovrebbe partire entro la fine dell’inverno o al massimo in primavera.