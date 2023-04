Palacqua in Oltrera Altro rinvio per la gara

PONTEDERA

Una nuova proroga fa slittare ancora di qualche giorno l’affidamento dei lavori per il nuovo PalAcqua di Pontedera, la nuova piscina comunale che nascerà nel cuore di Fuori del Ponte, in via Pacinotti. Inizialmente i termini della gara, a cui hanno partecipato una ventina di imprese, erano stati fissati per metà marzo, poi una prima proroga di un mese ed una seconda che fissa il nuovo termine a mercoledì 3 maggio, con apertura delle offerte per il giorno successivo.

Quello del PalAcqua è un intervento che si è reso necessario da quando l’attuale piscina comunale coperta ha iniziato a mostrare i primi segni di cedimento. Tutt’ora sono in corso i lavori per l’impermeabilizzazione della cupola esterna che ha costretto, tra ritardi e problematiche varie, i gestori a tener chiuso l’impianto per tutta la stagione invernale e la sua riapertura, nella parte coperta, è previsto a settembre. Mentre la piscina all’aperto aprirà i cancelli seguendo il consueto calendario estivo. Il PalAcqua verrà realizzato grazie a 5,5 milioni di euro stanziati dal Pnrr alla fine del 2021.