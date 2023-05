Palacqua, altro step C’è la commissione

Mercoledì è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ieri è stata nominata la commissione giudicatrice della gara per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo PalAcqua. Un altro step in avvicinamento alla realizzazione della nuova piscina comunale al chiuso che nascerà nel cuore di Fuori del Ponte. Una ventina di imprese si erano fatte avanti, adesso occorrerà scegliere il miglior progetto per poi poter preparare il bando di gara per l’affidamento dei lavori. Affidamento finale dei lavori che – come previsto dai fondi del Pnrr che ha finanziato l’intera opera – dovrà avvenire entro fine luglio. A quel punto l’impresa potrà dare il via al cantiere già dal settembre prossimo. Un intervento per il quale il Pnrr aveva stanziato 4,9 milioni di euro. Cifra che però, con il rincaro dei materiali, è lievitata durante lo scorso anno fino a circa 5.390.000 euro, quindi 490mila euro in più che sono arrivati dal Fondo opere indifferibili del Governo.

La realizzazione del nuovo impianto sportivo tra viale Indipendenza, via Pacinotti e il Teatro Era è diventato una necessità ancora più urgente dopo i disagi subiti dai nuotatori che negli ultimi anni hanno potuto usufruire della piscina comunale per pochissimi mesi, prima a causa della chiusura per la carenza di condizioni igieniche-sanitarie che portarono alla chiusura dell’impianto poi per i lavori (ancora in corso) di impermeabilizzazione delle cupole. Contingenze che hanno costretto i gestori a tener chiuso l’impianto per intere stagioni. I nuotatori, intanto, attendono speranzosi l’apertura della piscina esterna prevista per il 20 maggio. E nel frattempo i gestori della piscina si sono messi a caccia di bagnini, istruttori e receptionist in vista della prossima riapertura e poi della stagione invernale che ripartirà a settembre.

l.b.