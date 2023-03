Paese in lutto Muore a 48 anni il dj Battagliini

Palaia si stringe attorno alla famiglia Battaglini. Dopo una lunga malattia si è spento ieri all’ospedale Lotti di Pontedera Alessandro, 48 anni, appassionato di informatica e dj apprezzato in tutta la Valdera. Figlio di Alberto Battaglini storico consigliere comunale di Palaia. "Un triste giorno – scrivono gli amici di Fratelli d’Italia –. Ad Alberto va il cordoglio di tutta Fd’I della provincia di Pisa, del consigliere regionale Diego Petrucci, dell’onorevole Giovanni Donzelli, della capogruppo di Fd’I di Palaia Antonella Scocca, dei consiglieri comunali Mattia Cei, Matteo Arcenni e Matteo Bagnoli. Ricordiamo con affetto Alessandro che abbiamo avuto il piacere di apprezzare per la costante dedizione nell’impegno per la crescita e lo sviluppo della Valdera. Un grande abbraccio ad Alberto, alla moglie Antonietta e alla sorella Claudia". Messaggi di affetto e vicinanza sono stati inviati anche dal Comune di Palaia, dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio comunale, dai dipendenti comunali e da parte di tutta la comunità. I funerali si terranno domani a Palaia alle 15.