Paese imprigionato dai cantieri infiniti. Raccolta firme per un’assemblea

SANTA MARIA A MONTELavori e cantieri nel centro storico. Un gruppo di cittadini ha avviato una raccolta firme per chiedere alla sindaca Manuela Del Grande e alla giunta la convocazione di un’assemblea urgente. "Come consiglieri di opposizione del Partito Democratico, nonostante si sia segnalato più volte, sia in consiglio comunale sia mezzo stampa, questa situazione con la quale sono costretti a convivere ormai da troppo tempo tutti i cittadini di Santa Maria a Monte, oltre i residenti del borgo e le attività che vi operano, siamo convinti che questa raccolta firme sia rimasta l’unica strada rimasta per poter avere risposte – scrivono Patrizia Faraoni e Francesco Petri – Questa situazione di totale criticità per residenti e per tutti i cittadini che del centro storico usufruiscono per i servizi che vi sono ubicati, ha impegnato il nostro partito a sostenere l’azione intrapresa e a supportarla mettendo a disposizione l’apertura della sede Pd in via Carducci in maniera tale che qualsiasi altra persona voglia firmare questa raccolta firme possa farlo. La nostra sede sarà aperta dalle 21,30 alle 23,30 di oggi, mercoledì e di martedì 18 febbraio". A ieri le firme raccolte in una settimana erano circa la metà delle 150 che occorrono, per statuto comunale, per richiedere al sindaco la convocazione di un’assemblea pubblica.

"Nell’assemblea del settembre scorso – concludono i consiglieri Pd Faraoni e Petri – la sindaca Del Grande aveva promesso ai presenti che nell’arco di poche settimane sarebbe terminato almeno il cantiere in via 2 Giugno. Invece, dopo oltre 4 mesi da quell’assemblea, la situazione è rimasta immutata. Via 2 Giugno è ancora chiusa e i lavori sono da terminare. Così come sono da terminare i cantieri dietro al palazzo comunale e in piazza della Vittoria. A risentire di questa situazione sono state anche le attività commerciali, alcune costrette addirittura a chiudere i battenti per sempre".