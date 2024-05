"Paese a misura d’uomo e centro del buon vivere"

1 "La priorità dovrà essere costruire un paese a misura d’uomo, servizi essenziali efficienti e spazi di socialità che sono mancati. Mi immagino una Montopoli attrattiva per le giovani coppie, che accompagni anziani e famiglie, con un’offerta culturale e turistica degna della sua storia. E vicina al tessuto commerciale e industriale".

2 "Gli incentivi non hanno funzionato perché sono stati pensati male. Occorre avere presenti le peculiarità di ciascuna frazione. Marti e Montopoli devono essere inseriti in una visione di sviluppo e ricerca fondi che guardi alle aree interne. Diversi gli strumenti per San Romano, Capanne e Castel del Bosco dove c’è la necessità di rilanciare il commercio, riorganizzando i Ccn".

3 "Sulla scuola l’eredità lasciata è pesante e parlarne adesso, senza dare una soluzione per settembre, vuol dire gettare fumo negli occhi degli elettori. Siamo gli unici ad aver avanzato una proposta concreta: riportare alcune aule della Primaria nelle ex magistrali in via del Falcone, riqualificando anche tutta la viabilità del centro storico e ripristinando un camminamento. Siamo consapevoli che non può essere la soluzione definitiva, ma è un modo per tamponare l’emergenza e recuperare un edificio del centro storico".

4 "Montopoli è una terra di cultura, turismo e di industria. Fondamentale sarà attrarre investitori per fare del borgo di Montopoli un polo culturale e del buon vivere. Dovremo lavorare affinché la zona industriale sia attrattiva e crei lavoro, anche favorendo la nascita di un polo servizi tra Fontanelle e l’area artigianale di San Romano con un punto ristoro e altri comfort per i lavoratori. Solo con gli investimenti sui servizi si attrae e crea lavoro, soprattutto in una fase di crisi come quella attuale".