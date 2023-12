Padre Mosé lascia Pontedera

Frà Moses Agent ( Padre Mosè ) saluta la comunità francescana di Pontedera – dopo tanti anni trascorsi al convento dei Frati Cappuccini –, per andare a ricoprire un nuovo incarico. Il sindaco Matteo Franconi ha consegnato a Padre Mosè una targa dove si ricorda "L’impegno, la dedizione, la tenacia" con le quali ha trascorso questo periodo in città, ringraziandolo per l’opera svolta. Alla cerimonia in sala consiliare, hanno preso parte anche il vicesindaco Alessandro Puccinelli, il proposto Don Piero Dini, Don Massimiliano Garibaldi, il parroco dei villaggi Don Angelo Cuter.