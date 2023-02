Pacchetto scuola In 71 sono risultati idonei "Rafforziamo il diritto allo studio"

VOLTERRA

E’ in arrivo, entro la fine del mese di febbraio, il contributo al ‘Pacchetto scuola’. L’ufficio istruzione del Comune di Volterra ha erogato, per l’anno scolastico 202223, oltre 10.800 euro di risorse per il ‘Pacchetto scuola’, con un contributo pari a 150 euro euro a ciascuno dei 71 soggetti richiedenti che sono risultati idonei.

"Questo provvedimento - afferma l’assessora all’istruzione Viola Luti – consente di rafforzare il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti della secondaria di primo e di secondo grado della nostra città, intervenendo in modo concreto con una misura che permette di acquistare libri scolastici e materiale didattico. Un segnale di attenzione che riconosce l’importanza dell’istruzione e che costituisce un sostegno per le famiglie contribuendo a non gravare sui bilanci familiari". I contributi sono stati stanziati dalla Regione.