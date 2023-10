Ottobre Rosa. Esami ecografici

Il Comune di Castelfranco ha aderito alla campagna Ottobre Rosa, iniziativa promossa dall’Associazione Astro Onlus in collaborazione con l’Unione dei Comuni del circondario Empolese-Valdelsa e i Comuni del Valdarno. Ottobre Rosa ha l’obiettivo di allargare il più possibile l’informazione fra le donne, giovani e meno giovani. Il venerdì 27 ottobre, la Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco organizza due giornate in cui sarà possibile effettuare gratuitamente l’esame ecografico della mammella. Gli screening saranno effettuati dalle ore 10 alle 13 alla sede della Pubblica Assistenza. Per prenotazioni telefonare al numero346-8652029.