Provincia di Pisa, otto mesi per una visita. Casati: "I tempi biblici per l’invalidità civile"

Pontedera (Pisa), 26 giugno 2023 – Otto mesi. Più del doppio delle Asl o zone territoriali dove si registrano i tempi di attesa più lunghi in Toscana per chi deve essere chiamato a visita per l’invalidità civile. Marcello Casati, battagliero sindacalista ora a capo della Uil Pensionati di Pisa e provincia, ha fatto una ricerca in tutta la Regione e gli otto mesi di Pontedera (e Pisa) sono di gran lunga il tempo più lungo che una persona, una famiglia, devono aspettare per la visita che deve essere fatta da medici specializzati dell’Asl.

«Otto mesi sono una vergogna – attacca Casati – E’ vero che a chi poi viene riconosciuta la pensione di invalidità vengono versati anche tutti gli arretrati, ma mettiamoci nei panni di chi chiede una 104. Cioè il diritto di assistenza a familiari o parenti a lavoratori che, per tre giorni al mese, possono assentarsi dal posto di lavoro con giustificazione. Otto mesi di attesa per essere chiamati a visita e poi ne passano altri tre per avere le varie risposte, compresa quella dell’Inps che è quella che alla fine conta più delle altre. Undici mesi, quasi un anno, per avere la risposta, un si o un no, se un lavoratore può avvalersi della legge 104 per assistere un familiare invalido. Non è accettabile".

«I tempi di attesa nelle altre Asl o nelle varie sedi territoriali sono al massimo di 3-4 mesi – dice ancora il sindacalista della Uilp – Che mi sembrano già tanti. Ma otto no, non si può. Mi sono già fatto sentire con l’Asl, ma non basta. A questo punto facciamo una raccolta firme. Giovedì, dopodomani, faccio una riunione con i miei e iniziamo a raccogliere le firme a Pisa, a Pontedera e in Valdera e nella zona del Cuoio. Questi tempi di attesa sono colpa del sistema sanitario di Pisa e provincia che non funziona come dovrebbe. Funzionano bene solo il Cnr e l’Azienda Universitaria, che non sono gestiti dalla Asl".

«Secondo me anche i Comuni hanno le loro responsabilità – conclude Marcello Casati – Le hanno perché, comunque, i sindaci o loro delegati siedono nei consigli delle Società della Salute e dovrebbero farsi sentire. La raccolta di firme dovrà servire a sensibilizzare e condannare questo atteggiamento della sanità provinciale che rispetta i tempi solo per i malati oncologici ai quali, giustamente, le risposte devono essere date al massimo entro un mese. Ma per tutti gli altri? Perché aspettare otto mesi più altri tre?".