Otto donne per l’8 marzo. Il Comune consegna i riconoscimenti

SANTA CROCE

Otto donne per l’8 marzo con riconoscimento ad alcune donne protagoniste a Santa Croce. Sono Gigliola Andreini, storica commerciante della mesticheria Zingoni, Maria Billeri, cantante e soprano, Lucia Brotini, partecipante alla Maratona di New York, Pasqualina Capuzzo, artigiana, proprietaria della gelateria Verbella, Mirna Gozzini, storica volontaria del canile comunale di Santa Croce, Chiara Lapi, ex pallavolista professionista, Nicole Lepori, giovane fashion designer e Lul Ali Adam, Basirat Joy Edoimioya, N’Guessan Sylvie Konan, Kikelomo Islamiyat Yusuf, quattro donne che, dal 2014 ad oggi, sono state accolte, insieme alle loro famiglie, all’interno dell’allora progetto Sprar-Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati nel Comune di Santa Croce. Le donne hanno ricevuto dalla sindaca Giulia Deidda, dall’assessora alle pari ppportunità Nada Braccini e dall’assessora alla cultura Elisa Bertelli, un omaggio floreale, una targa e un attestato. Presente il capogruppo dell’ospposizione Per un’altra Santa Croce Alessandro Lambertucci.

"L’evento è un momento a cui da anni l’amministrazione comunale tiene particolarmente e rientra a pieno nelle politiche di pari opportunità che continuiamo a portare avanti perché crediamo fermamente nell’autodeterminazione delle donne che passa anche attraverso la valorizzazione di esperienza positive", le parole di Nada Braccini.

Per la sindaca Giulia Deidda "l’niziativa si pone l’obiettivo di dare il giusto riconoscimento alle donne, tutte nostre concittadine, giovani e meno giovani, invitandole ad essere orgogliose dei propri risultati in modo che sempre più giovani donne si immaginino protagoniste del proprio futuro". "Abbiamo istituito questa cerimonia con la volontà di costruire un sentimento di condivisione e di riconoscimento della comunità – conclude la sindaca Deidda – perché sempre più si veda rappresentata e ispirata da modelli femminili".