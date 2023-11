"Osservazioni post scadenza. Accoglierle è stato un errore"

MONTOPOLI

"Sbagliato accogliere le osservazioni arrivate dopo la scadenza". A sostenerlo è Massimo Tesi, consigliere comunale del gruppo di opposizione Centrodestra per Montopoli di cui nel 2019 era il candidato alla carica di sindaco.

"Dopo attenta valutazione delle 18 osservazioni pervenute, 4 nei tempi previsti e 14 fuori termine, pur sostanzialmente d’accordo con tutte e quindi accoglibili nella sostanza, ritengo profondamente illegale accettarle tutte", spiega ancora Tesi che, nell’ultimo consiglio comunale di Montopoli, ha polemizzato con il sindaco Giovanni Capecchi e la maggioranza che, invece, ha deciso di accogliere tutte le osservazioni al piano di monitoraggio e alla variante al regolamento urbanistico, anche quelle, e sono la maggior parte, pervenute dopo la scadenza dei termini fissati il 5 maggio scorso. "Una addirittura il 10 agosto", puntualizza lo stesso esponente del centrodestra montopolese.

"Se per legge esistono dei termini di presentazione, tale regola deve sempre e comunque essere rispettata, altrimenti sarebbe inutile metterla – motiva Massimo Tesi (nella foto) – Si è creato un pessimo precedente, se non addirittura dato adito a dubbie interpretazioni sulla trasparenza degli atti di questa amministrazione. Non c’è stato rispetto di chi è stato alle regole"