Ospedale, tutti i numeri del 2023. Faccia a faccia con l’assessore Bezzini: "Non è vero che sarà smantellato"

Un faccia a faccia tra l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini, la direttrice della Asl Nord Ovest Maria Letizia Casani, il sindaco Giacomo Santi e gli operatori sanitari. Per l’assessore, una doverosa premessa: "Vorrei sgombrare il campo dalle voci che si sono rincorse in questo mese. L’ospedale non chiuderà e non verrà ridimensionato ma, al contrario, Volterra potrà contare su investimenti per oltre 30 milioni. Purtroppo nelle zone periferiche la carenza di medici si fa sentire di più perché maggiori sono le difficoltà a reperire personale disponibile a lavorare in territori di prossimità. Per questo sto lavorando per rendere più attrattivi questi territori. Sto pensando a concorsi con facilitazione di carriera perché credo nel valore della sanità pubblica e universale, senza territori di serie A e B".

Gli accessi al pronto soccorso sono in linea con quelli della Asl, in aumento rispetto al 2022 (6.820) contro i 7.311 del 2023, mentre si è riscontrata una lieve flessione nei ricoveri che sono passati dai 2.139 del 2022 ai 2.063 del 2023 (-3%). Segno più per la radiodiagnostica che ha registrato un aumento del 3% rispetto al 2022 e dell’8% rispetto al 2019. Le prestazioni effettuate erano 36.107 nel 2019, 37.696 nel 2022 e 38.985 nel 2023. Un dato che fa di Volterra un punto di riferimento per l’Alta Valdicecina, la Val di Cornia e la Valdera. L’attività chirurgica ha registrato un aumento di interventi, in particolare in ortopedia, del 21% (1.171) rispetto al 2019. Per l’attività ginecologica, nel 2022 sono state erogate 5.316 prestazioni. I dati evidenziano che solo il 58% delle utenti residenti in Alta Valdicecina si rivolge al servizio. E un punto di eccellenza è rappresentato dal consultorio: il tasso di accesso è il più alto della Asl (5.293 accessi – 5.636 prestazioni – 2.459 utenti), mentre l’attività pediatrica non ha raggiunto gli stessi risultati (555 accessi in un anno, una media di 2 accessi al giorno) nonostante l’offerta di prestazioni, anche specialistiche, copra l’intera settimana. Per la pediatria di famiglia sono presenti due medici che assistono 1.446 pazienti, mentre 226 bimbi maggiori di 6 anni sono seguiti dal medico di medicina generale e 103 non hanno ancora scelto il pediatra. Le liste di attesa: alcune visite ambulatoriali (oncologia, ortopedia, chirurgia, neurologia, reumatologia) rispettano i tempi mentre altre mostrano qualche sofferenza dovuta sia alla carenza di medici, sia all’aumento delle prescrizioni (+40,5% rispetto al 2019). Idem per la diagnostica: le prescrizioni sono aumentate del 52% (da 73 mila a 112 mila) e le difficoltà maggiori si riscontrano per le ecografie e le colonscopie.