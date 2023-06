Orti urbani ancora disponibili

Ancora disponbili gli orti urbani a Pomarance, al parco del Gallerone: a seguito della mancata assegnazione di tutte le aree disponibili destinate ad orti urbani, il Comune di Pomarance ha appena pubblicato un nuovo avviso, sempre rivolto a cittadini residenti ed associazioni iscritte all’albo comunale, per l’assegnazione di un totale di 14 appezzamenti di terreno ad uso orticolo ubicati all’interno del nuovo arco urbano di Gallerone. A differenza del precedente avviso, in questo caso non è prevista alcuna scadenza prestabilita per la presentazione delle domande, che pertanto potranno essere presentate fino all’assegnazione completa degli appezzamenti. Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla dirigente del Comune Eleonora Burchianti nei giorni e negli orari di ricevimento, telefonando al numero 0588.62319 o scrivendo una e-mail a [email protected]